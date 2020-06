Ori Nebijaj zbulon promon e emisionit të ri/ Ja ke moderator do ketë pranë

Disa ditë më parë, u bë me dije se Ori Nebijaj do të rikthehej në programin e saj të preferuar, “Pushime on Top”.

U tha se këtë sezon Ori-n do ta shohim jo vetëm si moderatore por edhe si autore e programit.

Disa çaste më parë, moderatorja publikoi videon promocionale të emisionit, i cili është realizuar në Shqipëri, ndërsa shprehet se ky do të jetë një edicion special.

Kjo e fundit në fund të videos shkruan një pjesë të këngës së “Imagine Dragons” që është kolona zanore e videos:

“E dua adrenalinën në venat e mia”

Ndërkohë, pranë moderators shfaqet edhe Flori Gjini, i cili ka prezantuar edhe më herët këtë program me Ori-n në krah.

Moderatori ka publikuar videon promocionale në profilin e tij ndërsa shkruan:

“Ne kerkim te bukurive te Shqiperise por edhe te shume mesazheve qe e zhvillojne ate! Ju pelqen?”

Me hapjen e sezonit veror, dyshja do të rikthehet me udhëtimet dhe aventurat nëpër trojet shqiptare për të zbuluar destinacionet turistike më të bukura dhe herë pas here duke intervistuar personazhe publike.