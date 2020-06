Koronavirus ‘nuk do’ që Maluma të vijë në Tiranë, këngëtari e shtyn koncertin për shumë vonë

Situata kritike e pandemisë në të cilën ndodhet vendi ynë me shtimin e rasteve të fundit ka bërë që të shtyhet sërish koncerti i Malumës.

Fillimisht këngëtari me famë botërore kishte caktuar datën 14 mars për të mbajtur koncertin e tij në Shqipëri, por gjithçka u anulua nga karantina.

Pas anulimit të parë Maluma tregoi me anë të një postimi se do ta mbante koncertin me 6 shtator, por as kjo nuk ishte e mundur.

Pas ndryshimit dy herë të datave, këngëtari ka treguar nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale se koncerti në sheshin “Nënë Tereza” do të mbahet me 24 qershor të vitit që vjen.