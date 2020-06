Greqia vendos datën e hapjes së kufirit me Shqipërinë, zbardhet vendimi zyrtar

Athina zyrtare iu bashkua propozimeve të Komisionit Europian për shtyrjen më 1 korrik të lëvizjes së lirë në kufijtë me disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshi Shqipërinë.

👉Ministria greke e Turizmit tha të premten pasdite se fluturimet ajrore nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut drejt Greqisë do të lejohen vetëm për arsye të rëndësishme, ndërsa nga 15 qershori mbeten të mbyllur kufijtë tokësorë dhe detar me Shqipërinë, Turqinë dhe Maqedoninë e Veriut.

loading...

Sipas qeverisë greke kufizimet në kufirin tokësor me Shqipërinë, pritet të hiqen nga data 1 korrik.

Greqia kishte njoftuar më parë se do të lejonte lëvizjen e lirë në kufirin me Shqipërinë më 15 qershor. Gjatë kësaj periudhe në kufi lejohen të lëvizin drejt Greqisë qytetarët shqiptarë me lejeqëndrimi në Greqi si dhe punëtorët sezonalë nga Shqipëria që kanë kontrata me punëdhënësit grekë