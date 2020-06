Juristja e njohur shqiptare Eni Çobani ka postuar në Facebook një foto krah këngëtares së famshme britanike Adele.

Çobani ka krahasuar veten me Adele dhe shkruan:

“Një fytyrë e buzëqeshur është një fytyrë e bukur. Një zemër e buzeqëshur është një zemër e lumtur. Thone qe ngjajme une i pelqej zerin por per pamjen e vleresoni ju. Adele do takohemi nje ditë me siguri.”

loading...

Ju si mendoni?