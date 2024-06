Anëtari i komitetit ekzekutiv të OBSH: Të përgatisin ‘shtëpinë’ për valën e dytë të 'tërmetit Covid' në tetor

Walter Ricciardi, anëtar i komitetit ekzekutiv të OBSH tha se të gjithë duhet të përgatitemi për valën e dytë të pandemisë nga koronavirusi dhe se duke filluar nga muaji tetor "askush nuk mund të jetë 100% i sigurt", dhe se “hipoteza që virusi të zhduket nuk ka gjasa të ndryshojë".

Ricciardi tha gjithashtu se në çdo rast "ne duhet ta kemi shtëpinë tonë të përbashkët, rezistente ndaj tërmetit Covid dhe nëse tërmeti nuk vjen, aq më mirë".

"Hipoteza e parë - specifikoi ai - është që Sars-Cov-2 të zhduket siç ndodhi me Sars dhe Mers, por duke pasur parasysh karakteristikat e ngjitjes së infeksionit, ne e konsiderojmë të pamundur që koronavirusi ‘të fiket pa vaksinë’. Hipoteza e dytë është se ai do të rikthehet së bashku me gripin. Por në të dy rastet duhet të përgatitemi për t'u përballur me një ‘tërmet’ të mundshëm.

Nga ana tjetër, vetëm dy ditë tjetër OBSH-ja foli për ditën më të keqe që nga fillimi i pandemia në të gjithë botën ”, tha virologu. "Ne duhet të jemi të kujdesshëm për të kufizuar shpërthimet dhe të vazhdojnë të sillen mirë në këtë situatë pandemie."

Në lidhje me mutacionin e mundshme të virusit, ai saktësoi, "ne nuk kemi asnjë arsye të mendojmë se koronavirusi është dobësuar. Masat kufizuese të zbatuara kanë funksionuar, por virusi nuk është dobësuar. Ai është në thelb i njëjtë si dhe në pjesët e tjera të botës dhe vazhdon ‘të prodhojë’ vdekje.