Aksioni i IKMT, Salianji: Rama rrëmbeu tokën në Velipojë për t’ua dhënë oligarkëve dhe bandave kriminale

Edi Rama dhunon dhe kërcënon shqiptarët çdo ditë. Në kohën që i paralajmëronte për një karantinë të re, policia dhunonte në mënyrë makabre qytetarët që mbronin ndertesat e tyre në Velipojë. Në kundërshtim të plotë me ligjin, Edi Rama ua rrëmbeu sot token në Velipojë për t’ia dhënë oligarkëve dhe bandës kriminale që e mban atë në pushtet.Pasi i mbylli në karantinë dhe i la pa ndihmë, pasi i varfëroi dhe rriti papunësinë, sot Ramavirusi nuk kurseu as dhunën dhe gazin lotsjelles për qytetarët që mbronin pronën e tyre.Kur i duhet të grabisë tokat në bregdet dhe të rraheë qytetarët, rregullat anticovid nuk kanë rëndësi! I veshur me pushtetin e krimit dhe të oligarkëve, Edi Rama është shndërruar në figurën më të urryer për shqiptarët.Largimi i tij një orë e më parë eshte zgjidhja e vetme per interesin e cdo qytetari!

Gepostet von Ervin Salianji am Donnerstag, 11. Juni 2020