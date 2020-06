“Unë kam një djalë”, këngëtarja 30-vjeçare ‘shokon’ fansat me lajmin e papritur

Me anë të një rrëfimi në Instagram këngëtarja e njohur Iggy Azalea ka lënë pa fjalë më shumë se 13 milionë ndjekës në rrjetin social.

Përmes një fotoje të InstaStory, këngëtarja australiane zbuloi për fansat e saj dhe mbarë botën se ka një djalë.

Një lajm që ka shokuar, për mirë, gjithkënd, pasi askush nuk priste që 30-vjeçarja të ishte nënë, madje as nuk kishte folur ndonjëherë për këtë temë.

Në postimin e saj, Iggy shkruan:

“Unë kam një djalë. Po prisja kohën e duhur për të thënë diçka mbi këtë, por duket se sa më shumë kohë të kalojë, aq më shumë kuptoj se do të ndjehem gjithmonë në ankth për ta ndarë këtë lajm gjigant me botën. Dua ta mbaj jetën e tij private, por dua të qartësoj që ai nuk është një sekret dhe e dua më shumë seç do mund ta shpreh me fjalë.”