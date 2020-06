U infektua me COVID-19 dhe kaloi në gjendje kritike, Maliqi takon Alimadhin: Nuk ka armik të padukshëm që na mposht!

Deputeti i opozitës Lefter Maliqi ka takuar sot kolegun Adriatik Alimadhi, i cili ka vetëm pak kohë që është shëruar nga COVID-19, pasi kaloi në gjendje shumë kritike.

Në një shkrim në mediat sociale, Maliqi tregon se takimi ishte miqësor dhe jo politik, ndërsa thekson se nuk ka Covid-19 dhe armik të padukshëm që i mposht.

“S’ka Covid -19 dhe armik te padukshem qe na mposht💪 ! Me mikun tim te vjeter,deputetin dhe intelektualin qendrestar i vlerave te forces politike qe perfaqeson njeriun e sfidave gjate karrieres se tij Adriatik Alimadhi, i cili kaloi me sukses me ndihmen e zotit dhe sfiden me armikun e padukshem Covid-19.Takimi ishte miqesor,human,dashamires dhe jo politik.I uroj suksese ne cdo beteje me fitore.”- shkruan Maliqi.