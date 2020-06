Redord infektimesh, sot 44 të prekur me koronavirus në Shqipëri

Vazhdon të rritet me shifra alarmante numri i të prekurve nga koronavirus në vendin tonë.

Vetëm në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitivë 44 persona nga 219 teste të kryera.

Sipas “Top Channel”, i cili ka nxjerrë dhe këto shifra nga burimet e veta, këto 44 raste ndahen si më poshtë:

21 raste Tirana, 4 Kamëz, 1 Gjirokastër, 1 Vlorë, 6 Kruja, 4 Shkodra 2 Lushnja, 1 Elbasani, 4 Durrësi.

Vetëm një ditë më parë u konfirmuan pozitivë me Covid-19 44 persona në Shqipëri, çka bëri që Ministria e Shëndetësisë të apelojë për kujdes.

MSH tha dje:

“Kjo situatë nuk ishte kaq e papritshme për shkak të grumbullimeve masive që kanë ndodhur ditët e fundit. Jo vetëm grumbullimet, por edhe mosrespektimi i këshillave, në lidhje me distancimin fizik, në lidhje me mbajtjen e maskave, në lidhje me shumë elementë të tjerë të kujdesit personal qoftë edhe të higjienës. Të gjithë qytetarët, të gjithë ne duhet të jemi të përgjegjshëm që Covid19 nuk ka ikur nga vendi jonë. Deri më tani, deri në fillimin e hapjes së masave kishim një numër një shifror, e cila erdhi si rezultat i masave drastike, i sakrificës së gjithësecilit. Por kjo nuk do të thotë që me hapjen e masave ne të shpërdorojmë çdo këshillë dhe të shpërdorojmë atë që ne vetë sakrifikuam.”