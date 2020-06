PD akuza Ramës: Mbushe Durrësin me plehra për t’i dhënë inceneratorit tënd 100 mln euro

Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Rama dhe kreun e Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, se mbushën Durrësin me plehra vetëm që t’i japin inceneratorit të tyre në Tiranë 100 milionë euro shtesë. Nënkryetari i partisë demokratike, Edi Paloka tha se mbushja e Durërsit me plehra ishte një inskenim i Ramës dhe Veliaj, për të çuar 100 milionë euro në inceneratorin e tyre në Sharrë. Paloka shprehet se me kaq para mund të ndërtonin një landfill të ri modern, por sipas PD rama po kryen aferë mafioze me inceneratorët e plehrave.

Deklaratë e nënkryetarit të partisë demokratike, Edi Paloka

Mbushja e Durrësit me plehra dhe djegia e tyre masive në Manzë ishte një shfaqje e inskenuar e mafias së plehrave. Ajo është një shfaqje kriminale e Edi Ramës dhe e Erion Veliajt për të çuar 100 milionë euro në inceneratorin e tyre në Sharrë. Mafia e plehrave, me në krye Edi Ramën, kishte llogaritur me saktësi skenarin për të çuar 100 milionë euro para publike në xhepat e Edi Ramës, Erion Veliajt, Arben Ahmetajt dhe Taulant Ballës.

Në kulmin e pandemisë, mbyllën venddepozitimin e mbetjeve në Porto Romano, përmes një tenderi të paracaktuar nga Edi Rama.

Më pas, shpërndanë në disa vende të dukshme mbetjet e Durrësit.

Pastaj, mafia e la Durrësin pa pastruar, në mënyrë që qytetarët të mërziten dhe të mos interesohen për aferën korruptive 100 milionë euro për largimin e plehrave nga qyteti.

Dhe në fund, i dogjën plehrat publkisht, duke shkaktuar një katastrofë mjedisore në Manzë, në një zonë që merr vëmendjen si nga Tirana, ashtu edhe nga Durrësi.

Në inceneratorin e Tiranës, mafia e plehrave është fshehur pas një kompanie fantazëm, e regjistruar në parajsë fiskale. Me këmbënguljen e Edi Ramës, shteti shqiptar do t’i kalojë 100 milionë euro për plehrat e Durrësit, kur fare mirë, mund të kishte ndërtuar një landfill modern që zgjidhte problemet mjedisore dhe të pastrimit të qytetit që përballon fluksin më të madh turistrik në vend.

Që në fillim, inceneratorët e plehrave ishin një aferë mafioze, ndoshta më e madhja e qeverisë së Edi Ramës në këto 7 vjet.

Me firmën e Edi Ramës dhe Erion Veliajt, shqiptarët do t’u paguajnë 3 inceneratorëve, të Tiranës, Elbasanit dhe të Fierit, 500 milionë euro, gati aq sa mori borxh dje kreu i mafias së plehrave.

Vjedhja e parave të shqiptarëve nuk do të zgjasë edhe shumë. Me marrjen e drejtimit të qeverisë, këto afera korruptive do t’i nënshtrohen verifikimit dhe paratë e vjedhura do t’u kthehen shqiptarëve. Mafia e Plehrave nuk ka për të vendosur më për shëndetin e shqiptarëve.