Moti vazhdon “tekat” e tij, por fundjava parashikohet ndryshe

Jemi thuajse në mes të qershorit por moti vazhdon “tekat” e tij me temperature të luhatura. Edhe ditën e sotme moti do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira, teksa këto të fundit do të sjellin edhe reshje shiu në zonat malore.

Sipas Meteoalb, sot temperaturat do të pësojnë një rënie të lehtë, ku do të variojnë: në zonat malore, nga 10ºC në 22ºC, në zonat e ulëta nga 16ºC në 28ºC dhe në zonat bregdetare nga 18°C në 29ºC.

Një lajm i mirë është se fundjava pritet të jetë më e qëndrushme duke pasur edhe rritje temperaturash dhe kështu qytetarët mund ta shijojnë plazhin.

Era do të fryjë në drejtim Perëndimor ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë 3 ballë.

Sakaq, në Kosovë temperaturat do të pësojnë rritje ashtu sikurse ditën e djeshme, por do të ketë alternime mes diellit dhe vranësirave.

Temperaturat do të vijojnë në zonat malore nga 09ºC deri në 22ºC dhe në zonat e ulëta nga 14ºC në 26ºC.