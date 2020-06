‘Luftë’ gjelash mes kryeministrit dhe presidentit?! Avdulla Hoti: Dialogu me Serbinë do drejtohet nga unë!

Kryeministri i Kosovës, Avdulla Hoti duke folur për herë të parë për një media shqiptare që pas marrjes së detyrës, tha për emisionin ‘Real Story’ se dialogu me Serbinë do të drejtohet nga ai.

Teksa Hoti pyetet për faktin se figurativisht mund të ketë një përplasje ‘gjelash’, duke nënkuptuar një ‘luftë’ mes tij dhe presidentit Thaçi, Hoti tha se kjo gjë nuk do të ndodh. Sipas tij të gjithë do të respektojnë ato çka i njeh Kushtetuta.

“Nuk do shihni asnjëherë asnjë lloj konfrontimi mes institucioneve, për arsyen e thjesht pasi kompetencat tona kushtetuese janë të qarta sa i takon dialogut. Dhe një aktgjykim i Gjykatës Kushtetuese e bën të qartë autorizimin që ka presidenti dhe kryeministri për dialogun. Për aq kohë sa secili qëndron brenda kompetencave kushtetuese, nuk besoj se do të ketë përplasje për krerët e institucioneve. Unë do zbatoj kompetencat që më jep Kushtetuta. S’do lejoj askënd që të kalojë atë kufi. Nuk dua dhe nuk do ta bëja dot.

Nuk kam të drejtë të delegojë që përgjegjësitë e mija t’ja delegojë dikujt tjetër. Ajo që kemi bërë ne në ditët e fundit, kemi rikonfirmuar qëndrimet tona për dialogun. Qytetarët e Kosovës nuk kanë dëgjuar ndonjë gjë të re, veç një qasje të strukturuar. Ne kemi betonuar parimet tona. Nuk kam mandat për të negociuar integritetin territorial të Kosovës dhe marrëveshja duhet te jete ne respektim të Kushtetutës.

Unë si kryeministër, do t’i informojë në baza të rregullta forumin politike për dialogun. Do themeloj një këshill ekspertësh pranë zyrës së kryeministrit, në veçanti persona që kanë marrë pjesë në nivele negociuese.”, tha Hoti.