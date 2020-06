Ja emrat që pritet të largohen nga Partizani

Nuk është vetëm kapiteni Alban Hoxha që i skadon marrëveshja me klubin e Partizanit në fund të këtij sezoni. Burime bejnë me dije se në një situatë me kapitenin janë edhe 5 titullarë të tjerë.

Bëhet fjalë për mbrojtësit Hektor Idrizaj, Dorian Kërçiku, Deian Boldor, si dhe mesfushorët Esat Mala dhe Uilliam Melo.

Një pjesë e këtyre lojtarëve kanë një klauzolë që lë të hapur mundësinë e rinovimit në rast se klubi kërkon t’i mbajë edhe për një sezon. Ndërsa në lidhje me rumunin Boldor i skadon marrëveshja e huazimit që ka bërë Partizani me klubin italian, Hellas Verona.

Ndërkohë, paraqitja e tij nuk ka bindur drejtuesit për të kërkuar zgjatje të huazimit, prandaj dhe është e sigurt se do të largohet pas përfundimit të sezonit.

Gjithashtu, Kërçiku që erdhi nga Tirana dhe nuk ka qenë aspak i preferuar për krahun e djathtë të mbrojtjes, në kontratën që ka firmosur në janar, është lënë si opsion rishikimi i saj pas përfundimit të këtij sezoni.

Gjasat janë që mbrojtësi të largohet, edhe pse për momentin nuk ka asgjë të sigurt.

Edhe Mala pritet të iki me parametra zero, edhe pse u bë një “luftë” e madhe për ribashkimin e tij me ekipin pas polemikave për refuzimin e rinovimit.

Dilema ka edhe për Melon, edhe pse klubi pretendon se e ka në dorë brazilianin, sepse në kontratë ka opsionin e zgjatjes automatike të marrëveshjes nëse Partizani dëshiron ta mbajë.

Ndërkohë, të lidhur edhe për një vit kontratë janë titullarë si Belica, Telushi, Trashi, Solomon dhe Braun.