Rikthim në “Portokalli”? Agron Llakaj e thotë troç: Shqetësimi im i vetëm është…

Që nga fillimet e “Portokalli” Agron Llakaj ka qenë një imazh i këtij programi humoristik derisa u largua prej tij.

Mirëpo, i ftuar në emisionin “A.Krasta Show”, Llakaj u është përgjigjur pyetjeve që lidhen me karrierën e tij dhe hamendësimit të fundit nëse do të rikthehej më në Top Channel, saktësisht në “Portokalli”.

I prerë në përgjigje, Agron Llakaj u shpreh:

“Nuk ekziston asgjë konkrete, asgjë reale. Madje ka shumë gjëra që i kam në mendje, për të cilat ndonjëherë unë vras mendjen. Dhe them mbase e lexoj në ndonjë portal, që ma ka lexuar mendjen se çfarë dua të them. Pra nuk është asnjë gjë konkrete, asnjë gjë reale.”

Por nuk mund t’i shpëtonte as pyetjeve rreth eksperiencës tek Vizion Plus për të cilën tha:

“Nëse do të flasim për ‘Vizion Plus’-in, shqetësimi im i vetëm artistik, është se jam në një rrugëtim të gjatë, është viti i tetë, në të cilin unë jam gjithmonë i pa kompromis me veten, jam njeri që nuk parapëlqej shumë atë që kam arritur, por kërkoj gjithnjë më shumë. Kjo është beteja me veten, jo me të tjerët. Nëse do të kem gjysmë gjëje do ta them, por di të them që në ‘Vizion’ kam përkrahjen dhe mbështetjen absolute të të gjithë drejtuesve të lartë. E thënë shkurt dhe shkoqur, unë jam zot i punës dhe i fatit tim. Kam hyrë në një televizion, nuk më ka thënë kush ‘Çfarë të bësh?’, por më kanë thënë ‘urdhro bëje’.”

Agron Llakaj hodhi poshtë njëherë e mirë zërat për një rikthim të mundshëm në TCH, teksa i quajti ato “thashethemnaja”.

“Të gjitha këto të tjerat janë thashethemnaja. Nuk është hera e parë, unë kam pasur oferta edhe para dy vjetësh nga Top Channel. Natyrisht që unë nuk e kam ndjenjën e mirënjohjes, si për shembull, ‘unë i detyrohem Ad Krastës dhe për hir të kësaj…’ Jo, unë shikoj nëse Ad Krasta e vlerëson profesionalisht Agronin, jo në konceptin e mirënjohjes njerëzore. Për sa i përket mirënjohjes profesionale, unë i jam mirënjohës këtij televizioni. Në dëshirat e mia artistike, dua që të jem shumë më lart”, shtoi Llakaj në fund të rrëfimit të tij.

Pra, nëse gjatë këtyre viteve keni pritur rikthimin e aktorit të humorit në “Portokalli”, Llakaj e bëri të qartë të ardhmen e tij.