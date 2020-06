Nis shkatërrimi i ndërtesave pa leje në bregdet nga Shkodra në Vlorë

Ka nisur orët e para të ditës së sotme aksioni për shembjen e ndërtesave pa leje në vijën bregdetare të Velipojës në Shkodër dhe të Karaburunit në Vlorë.

Është IKMT në bashkëpunim me Policinë e Shtetit që ka ndërmarrë këtë aksion, kështu ka bërë të ditur Ministra e Brendshme, e cila shton se janë angazhuar dhjetëra forca nga të dyja palët për shembjen e këtyre godinave pa leje pranë zonave të plazhit.

Aksioni nuk do të jetë vetëm me shembjen e godinave por edhe me procedim e ndëshkim me gjobë për subjektet që kanë shkelur ligjin.

Krahas kësaj, IKMT dhe Policia e Shtetit vijon punën për evidentimin dhe parandalimin e ndotjes mjedisore në lumenjtë e vijat ujore si dhe ndëshkimin e çdo kundërvajtësi, për prerjen e pyjeve apo dëmtime të tjera mjedisore, dhe njëkohësisht fton çdo qytetar e media të denoncojë shkeljet në numrin 112 ose përmes Komisariatit Dixhital.