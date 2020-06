Eurobondi 650 euro, Bardhi: Kryeministër i dështuar, me qeveri të falimentuar

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi ka reaguar në lidhje me Eurobondin me vlerë 650 euro që Shqipëria ka arritur që të sigurojë në tregjet ndërkombëtare.

Ai është shprehur se 450 milionë euro qeveria do t’i përdorë për t’i ndarë me 5 oligarkë në projekte PPP. Bardhi e ka quajtur Ramën kryeministër të dështuar, me qeveri të falimentuar, që vazhdon të mendojë vetëm për 5 njerëz dhe ka braktisur 3 milionë shqiptarë.

“VËMENDJE! “Sukses” i jashtëzakonshëm: Qeveria ka marrë 650 milionë euro borxh! VËMENDJE! 200 milionë euro Qeveria do t’i përdorë për të shlyer borxhin e vitit 2015! VËMENDJE! 450 milionë euro Qeveria do t’i përdorë për t’i ndarë me 5 oligarkë në projekte PPP.

Kryeministër i dështuar, me Qeveri të falimentuar, që vazhdon të mendojë vetëm për 5 njerëz dhe ka braktisur 3 milionë shqiptarë”, ka shkruar Bardhi.