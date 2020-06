Aspak i qëndrueshëm, njihuni me motin për ditën e sotme

Territori i Shqipërisë sot do të dominohet nga mot me kthjellime i alternuar edhe me vranësira të shpeshta. Në orët e pasdites vranësirat do të shtohen duke sjellë edhe reshje shiu.

Sipas Meteoalb, temperaturat sot do të pësojnë një rënie të lehtë, ku në zonat malore do të shënohen temperatura nga 11ºC në 21ºC, në zonat e ulëta nga 17ºC në 27ºC dhe në zonat bregdetare nga 19°C në 28ºC.

Ashtu sikurse dje era do të fryjë në drejtimin Jugor, ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë deri në 3 ballë.

Në Kosovë do të jetë përafërsisht mot i njëjtë me vendin tonë, ku vranësirat e shpeshta do bëjnë që të ketë edhe reshje lokale shiu. Ndërsa temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga 09ºC deri në 22ºC dhe në zonat e ulëta nga 14ºC në 26ºC.