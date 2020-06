Alban Hoxha përgjegjës apo “dash kurbani”? Pas kapitenit priten largime të tjera nga Partizani

Zyrtare nuk është, por duket se pas 7 sezonesh dhe 217 ndeshjesh, rrugët e Partizanit dhe Alban Hoxhës do të ndahen. Kapiteni i kuq ishte lojtari i parë i epokës Demi dhe, pas largimit të Ibrahimit sezonin e shkuar, ishte dhe më jetëgjati i Partizanit të viteve të tranziocinit.

Largimi i Alban Hoxhës, gjithnjë kur të zyrtarizohet, do të jetë një divorc që do të vijë për arsye financiare. Por e vërteta është ndryshe. Kapitenit i është vënë mbi shpatulla një pjesë e madhe e faturës së dështimit të këtij sezoni. Skuadra e përçarë në fushë dhe jashtë saj është akuza më e madhe ndaj tij, por natyrisht që faji nuk nis dhe as nuk mbaron te portieri. E vërteta është që ai po shikohet si “dash kurbani”, kurbani që duhet të marrë me vete jo vetëm përgjegjësinë e tij, por edhe të të tjerëve, sidomos të drejtuesve!

Ndaj Alban Hoxha dhe Partizani do të marrin rrugë të ndryshe në fund të këtij sezoni. Kapiteni pritet të ndiqet nga lojtarë të tjerë. Një pjesë janë afrimet skarco të verës, disa të tjerë lojtarë me shumë vite në klub. Drejtuesit duan të krijojnë një imazh të ri të ekipit duke u përpjekur të zhdukin çdo pjesë që u kujton dështimet e tyre në këtë sezon. I pari është kapiteni, por lista është e gjatë.