Skandal! Lopët e ngordhura bëhen sallam për shqiptarët

Një denoncim i radhës ka mbërritur në redaksinë e JOQ.al. Bëhet fjalë për cilësinë e ushqimit që ne si popull konsumojmë çdo ditë. Këtë herë kemi të bëjmë me lopët e ngrodhura që bëhen sallam nga kompani të ndryshme për konsumatorët shqiptarë.

Nje punonjës i përpunimit të produkteve të mishit, i cili sheh me sytë e tij se çfarë ndodh në këtë industri e se si kompanitë me emër fusin produktet e tyre në treg nga mishi i kafshëve të ngordhura bën thirrje që populli të ngrihet për këtë abuzim që po i bëhet dhe po mashtrohet duke blerë produkte të këtyre kompanive me çmime të lira.

Denoncimi:

Përshendetje STAFI I J.O.Q Jeta Osht Qef . MË VJEN KEQ , por dua ti TRANSMETOI një MESAZH të rëndesishem. Un jam punojs i produkteve MISHI , SALLAMERI & PËRBËRES MISHI !! PLUS QË PUNOJ NË NJE KOMPANI që kontrollo produktet ushqimore !! Ju që rrini duar kryq si rini e pleqeri, nuk do mund as SPITALI tiu mbaj përsiper në një kohë të caktuar . MOS RRINI PO LE TE NGRIHEMI : të shpetojmë veten dhe fëmijët. Boll NDENJEM O POOPUUULL…. Lopë të ngordhura, Lushnje etj etj KOMPANI që kan veq emrin por jo produktet. Lopet qe ngordhin i marrin me çmime të ulta apo arsyshme, dhe i bëjnë sallam 😷 🤧 Produktet e skaduara , nga Greqia , Italia , Mali i Zi , Rusi etj etj , i zba4kojnë në SHQIPERIN E DASHUR dhe falsifikojnë DATAT !!

Ku diku shiten e cop 100 lek, diku çmim më i lirë. Por serbi me mjellin e tijë po bën hatanë !! KA DHE ILAÇE FARMACIETIKE që kan skaduar mbi 6 muaj apo 1 vit !! Që i bleni për kurim por jan helmim. Boll u zutë 3 mbroni flamurin e simbolin tonë krenar me ane te pc dhe cel . DALIM E MBROJME JETET TONA JU LUTEM O PLEQERI E RINI !! 3di Rama u lidh me Seebin Sali Berisha me Rusin Ilir Meta me Greqin, e po na *** .Trojet na u shiten tokat na u zaptuan.VEQ POPULLI NIK NGRE KOK [email protected]”, shkruan dendoncuesi.