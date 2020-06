Ramës i duhen 6 vota nga opozita, Ruçi thërret në takim Murrizin, Musain dhe Stojkun

Ka mjaftuar vetëm një ditë kohë pas letrës së dërguar nga 3 kryetarët e grupeve parlamentare opozitare dhe kryetari i Parlamentit, Gramoz Ruçi, ka thirrur në takim Myslim Murrizin, Nimet Musain dhe Edmond Stojkun.

Pas takimit me Ruçin pritet që 3 kryetarët e partive opozitare në Kuvend të takohen edhe me kryeministrin Edi Rama, pasi qeverisë së këtij të fundit i duhen edhe 6 vota për të kaluar Reformën Zgjedhore në votimin e Kuvendit.

Megjithatë në diskutimin e fundit në Kuvend, opozita ka deklaruar se nuk do t’i votojë ndryshimet ne Kodin Zgjedhor nëse nuk merret parasysh kërkesa e tyre për lista të hapura dhe për ndryshimin e sistemit.

Por këto dy takime të njëpasnjëshme ditën e sotme pritet që të ndryshojnë numrat, pasi qeverisë i duhen edhe 6 vota nga 78 që i ka vetë për kalimin e Reformës Zgjedhore.

Letra që 3 krerët opozitarë të Kuvendit i kanë nisur Ruçit dje:

Jemi vënë në dijeni të Marrëveshjes së arritur jashtë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë ndërmjet Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në lidhje me ndryshimet në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.

Ju bëjmë me dije se kjo Marrëveshje është në shkelje të legjitimitetit të Kuvendit të Shqipërisë, pasi i imponohet vendimarrjes sovrane të këtij institucioni.

loading...

Në frymën e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e cila përcakton qartë në Nenin81,pika 2,gërma “c” se ndryshimet në ligjin përzgjedhjet e përgjithshme dhe vendore miratohen me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, si opozitë parlamentare kemi propozuar dy kushte të panegociueshme, plotësimi i të cilave sjell votimin tonënë Kuvend:

A) Kodi i Ri Zgjedhor duhet të jetë i ri, jo një arnim skandaloz i Kodit të vjetër Zgjedhorku shkelen me të dyja këmbët rekomandimet e OSBE/ODIHR. Ata që ikën nga parlamenti nuk mund ta mbajnë peng as parlamentin as procesin zgjedhor në Shqipëri si pas hesapeve të tyre, qoftë edhe me bekimin e kryetarit të maxhorancës që sillet edhe si Ali edhe si Kadi si pas hesapeve të tij.

B) Shumica në Kuvendin e Shqipërisë duhet të na krijojë kushtet dhe garancitë për një dialog serioz, transparent dhe të hapur, PËR KALIMIN NGA LISTAT E MBYLLURA TEK LISTAT E HAPURA.

Ne ju kërkojmë që brenda 48 orësh,Ju të thërrisni një tryezë dialogu mes nesh dhe për faqësuesve të maxhorancës ku vetëm prania e kryetarit/kryeministrit Rama do të ishte prova e seriozitetit të tryezës.

Ju bëjmë me dije zoti Kryetar i Kuvendit se në mungesë të plotësimit të kushteve të mësipërme, deputetët e opozitës parlamentare nuk mundet dhe nuk do ta votojnë produktin e dale nga një marrëveshje pazari jashtë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë.

Zoti Kryetar,

Ju nuk duhet të bëni gabimin e shumë kujt që kujton gabimisht se ne jemi kartona në dispozicion të Lulzimit apo Monikës! Për ne janë ata kartat e djegura dhe marrëveshja e tyre me Ramën është kartë e djegur njësoj si mandatet e tyre. Ne nuk duam as t’ju kërcënojmë me bojkot dhe as t’ju imponojmë një Pazar të ri pas pazarit të vjetër. Por ne nuk do ta gëlltisim çorbën e prishur të të ashtu quajturit Këshill Politik. Prandaj ju sugjerojmë të mos e nën vleftësoni këtë kërkesë dhe të na mundësoni tryezën e dialogut brenda institucionit të parlamentit brenda 48 orësh. Ky nuk është një ultimatum, po ne jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e Reformës Zgjedhore dhe për kohën që ikën shpejt.