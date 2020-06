Pritet vetëm firma, Batha drejt transferimit në kampionatin zvicerian

Idriz Batha me shumë mundësi do t’i japë duart Tiranës në përfundim të këtij sezoni. Shkëlqimi me kryeqytetasit dhe forma e mirë që ka treguar gjatë kohës që ka veshur fanellën bardheblu, kanë zgjuar interesin e disa klubeve të huaja për të pasur shërbimet e 28-vjeçarit.

Së fundmi, për të pasur interesim nga klube azerbajxhanase dhe turke, por gjatë ditëve të fundit e ardhmja e mesfushorit ka marrë një kthesë befasuese. Burime pranë futbollistit bëjnë me dije se Batha me shumë mundësi do të luajë në Zvicër sezonin e ardhshëm.

AKORDI ME LUGANON

Klubi zviceran i Luganos pritet të jetë shtëpia e re e Bathës. Lojtari mësohet se ka pasur kontakte intensive gjatë ditëve të fundit dhe ka arritur një marrëveshje konkrete për të luajtur me këtë ekip sezonin e ardhshëm. Marrëveshja ende nuk është firmosur, por zyrtarizimi mbetet thjesht një formalitet. Rolin e ndërmjetësit e ka bërë ish-futbollisti i Vllaznisë, Rijad Shala, që aktualisht punon si menaxher dhe ka kontakte me klubin zviceran, pasi ka qenë pjesë e kësaj skuadre në të kaluarën.

SITUATA

Bathës i përfundon kontrata me Tiranën në fund të sezonit dhe qëllimi është që ai të japë më të mirën për t’u kurorëzuar si kampion me bardheblutë. Pas kësaj, futbollisti është i lirë të zgjedhë skuadrën e tij të ardhshme, sipas interesave të vetë lojtarit. Lugano duket se e ka bindur mesfushorin, i cili këtë sezon ka shënuar 9 gola me bardheblutë. Lugano renditet në vendin e shtatë në kampionatin zviceran, me 26 pikë në 23 ndeshje.

Batha, tashmë një lojtar ekspert, dëshiron që të provojë një eksperiencë të re jashtë Shqipërisë dhe oferta e Luganos ka qenë ajo që e ka bindur. Skuadra drejtohet nga trajneri Mauricio Jakobaçi, ka president Anxhelo Rencetin dhe në të kaluarën në këtë skuadër është aktivizuar edhe Armando Sadiku. Sulmuesi i Shqipërisë luajti gjatë sezoneve 2012-2014, duke shënuar 24 gola dhe një pjesë të sezonit të kaluar si i huazuar nga Levante.

Për Bathën, kjo do të ishte eksperienca e parë jashtë Shqipërisë. Në të kaluarën ai është aktivizuar me Partizanin, Teutën, Besën dhe Flamurtarin.

PRECEDENTI DOKA

Kontratat 1-vjeçare ndonjëherë u sjellin klubeve edhe të papritura të pakëndshme. I tillë është rasti i Bathës, i cili nëse largohet, Tirana nuk përfiton asgjë. Dhe, nuk është rasti i parë.

Pak javë më parë një tjetër futbollist me të ardhme i bardhebluve u mor vesh se ka firmosur me një skuadër tjetër, por që klubi kryeqytetas nuk do të përfitojë asgjë. Bëhet fjalë për Albi Dokën, i cili ka një marrëveshje me kroatët e HNK Goricës, por është në skadencë kontrate me Tiranën. Ndërkaq, edhe një tjetër futbollist i rëndësishëm, si Majkëll Ngo, është në dilemë nëse do të qëndrojë te bardheblutë pas këtij sezoni apo do të largohet.