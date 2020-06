Vale termetesh ne Shqiperi gjate nates, IGJEUM nxjerr te dhenat per epiqendren

Nje seri lekundjesh sizmike jane regjistruar ne Shqiperi pas mesnates se diele.

IGJEUM ben me dije se kane qene pese termete ne zonen e Durresit dhe te Krujes deri ne Thumane.

Edhe pse ESMC dha fillimisht vlera me te medha ne lidhje me fuqine e lekundjeve, IGJEUM ben me dije se me e forta ka qene 2.6 rihter.

Termetet sipas IGJEUM:

Data: 08/06/2020

Ora: 02:16:58

M=1.6

Place: Bubq, 8 Km P Fushe-Kruje

41.49° N, 19.62° E

Thellësia: 7 KM

Data: 08/06/2020

Ora: 00:41:03

M=1.6

Place: 6 Km P Thumane

41.53° N, 19.61° E

Thellësia: 2 KM

Data: 08/06/2020

Ora: 00:21:17

M=2

Place: Lalez, 24 Km V-L Durres

41.51° N, 19.58° E

Thellësia: 2 KM

Data: 08/06/2020

Ora: 00:08:51

M=2.6

Place: Mallkuc, 9 Km J-P Thumane

41.5° N, 19.6° E

Thellësia: 10 KM

Data: 08/06/2020

Ora: 00:04:07

M=2.4

Place: Lalez, 26 Km V-L Durres

41.52° N, 19.55° E

Thellësia: 2 KM