Sot provimi i parë i Maturës Shtetërore, masa të rrepta në kushtet e pandemisë

Ditën e sotme maturantët në të gjithë territorin e Shqipërisë i nënshtrohen provimit të parë të Maturës Shtetërore.

Provimi i parë është ai i Gjuhës së Huaj dhe nis në orën 10:00 me një kohëzgjatje prej dy orësh.

Në total numri i maturantëve të këtij viti është 31 mijë, por provimet e kësaj mature nuk janë aspak si ato ndër vitet e kaluara për shkak të pandemisë që gjunjëzoi botën muajt e fundit.

Për shkak të Koronavirus, Ministria e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë kanë ndjekur zbatimin e protokollit COVID-19, ku maturantët duhet të ulën në 2 metër distancë nga njëri-tjetri, në klasa jo të populluara dhe të gjithë personat e përfshirë në këtë proces, maturantë dhe mbikëqyrës. do të jenë të pajisur me maska dhe doreza.

Ambientet ku do të kryhet provimi do të jetë i dezinfektuar dhe çdo klasë do të ketë maksimumi 15 nxënës që do të mbikëqyren nga një koordinator.

Pas provimit të sotshëm, me datë 11 qershor është provimi i Gjuhës Shqipe, me datë 15 qershor provimin e Matematikës. Ndërsa me datë 18 qershor që shënjon edhe fundin e sezonit do të jetë provimi i lëndës me zgjedhje.

Mesazhi i ministres Shahini:

Nje dite me pare, ministrja teksa uroi sukese per nxenesit, foli per vitin e veshtire shkollor qe u permbyll fale angazhimit dhe durimit te perbashket, nxenes, mesues e prinder:

Arritëm ta mbyllim këtë vit të vështirë shkollor, falë qëndrueshmërisë së nxënësve, durimit të prindërve dhe përkushtimit të jashtëzakonshëm të mësuesve tanë që brenda një kohë të shkurtër e përballën me sukses realitetin e krijuar nga tërmeti shkatërrues dhe pandemia vdekjeprurëse.

Mirënjohje të veçantë për secilin prej jush!

Tashmë jemi në atë “fazën finale të maratonës” për maturantët tanë, të cilët ditën e nesërme kanë provimin e parë të Maturës Shtetërore. Suksese të përzemërta secilit prej tyre në çdo provim dhe i dëshiroj gjithë të mirat në rrugëtimin e tyre jetësor.