“Po i vrasin njerëzit me maska”, befason avokati: Shqiptarët nuk dinë t’i mbajnë maskat

Ditën e djeshme u bë e ditur se transporti publik në Shqipëri do të hapet zyrtarisht me datë 15 qershor dhe krahas kësaj lajmi u shoqërua edhe me masat që duhet të respektohen, ku një ndër to është mbajtja e detyruar e maskave për çdo udhëtar.

Lidhur me këtë temë, avokati Altin Goxhaj ka reaguar ashpër, teksa i ftuar në studion e “Faxweb” u shpreh se shqiptarët nuk dinë të mbajnë maska. Teoria e avokatit Goxhaj shkon më tej kur thotë se mjekët dhe qeveria po i vrasin njerëzit, një plan që sipas tij lidhet me zhdukjen e shqiptarëve.

Ai tha:

“Këta po vrasin njerëzit me maska se nuk dinë si ti mbajnë. Janë në kushte jo higjenike dhe qeveria është kontradiktore dhe këta maska që i mbajnë njerëzit janë burim i sëmundjeve të reja. Mënyra si po trajtohet mbajtja e maskave në Shqipëri është faj i qeverisë dhe i mjekëve që po vrasin dhe sëmurin masivisht Shqipërinë, sidomos të moshuarit. Jam shumë i shqetësuar se nuk flasin ata që duhet të flasin, jo thjesht ta thonë në një emision televiziv, por të marrin aksione ligjore dhe të ndërhyjnë në politikën shtetërore për të ndaluar masakrën ndaj qytetarëve.

Mbajtja e maskave në këtë lloj mënyre, sidomos tek të moshuarit, edhe sidomos tani që i vendosin në autobus. Jam i tmerruar se si kjo gjë po kalon në një mënyrë kaq indiferente. Kam përshtypjen se është teknikë për të krijuar të sëmure për të justifikuar diktaturën e “plandemisë”.

Plani i tyre për Covid 2 (tetor-prill) është momenti më i tmerrshëm i asaj që quhet zhdukja totale që shqiptarët të largohen, tu nxihet jeta dhe tu shkaktohet varfëri. Ata që nuk falimentuan në planin e parë, të falimentojnë në planin e dytë.”