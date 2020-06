Balla ironizon Bashën për Xhelal Mziun, ja kur do të mbahen zgjedhjet

Numri dy i qeverisë Rama, Taulant Balla ka dalë sot para mediave duke hedhur poshtë zërat se shumë shpejt në vendin tonë mund të ketë zgjedhje lokale.

Balla, Kreu i Grupit Parlamentar të PS, nuk kurseu as ironinë në drejtim të Lulzim Bashës duke u shprehur se këto janë zëra që dalin nga Basha për të ‘mbajtur me gajret’ Xhelal Mziun e Kamzës.

Teksa foli për marrëveshjen për reformën zgjedhore dhe zgjedhjet, Balla tha:

“Zoti Basha nuk di si të mbajë Xhelal Ziun me gajret dhe synon të gënjejë përsëri. Zgjedhjet lokale sipas Kushtetutës duhet të jenë me ndryshimet e reja në kod, më 15 prill-maj 2023. Sa i përket zgjedhjeve në Durrës, Shkodër, Vorë, Rrogozhinë, kjo është një kompetencë e Presidentit që duhej ta kishte ushtruar.

loading...

Zgjedhjet paralamentare sipas ndryshimeve të reja zgjedhore janë përafruar përb shkak të sezonit turistik, 9 maji 2021, është një datë kuptimplotë për ne, është jo vetëm dita e Europës por dhe dita e fitores mbi fashizmin. Presidenti ta shqyrtojë këtë datë, ne jemi shumë dakord. Mua më vjen mirë që PD u tërhoq nga kërkesat e saj imagjinare.”

Sakaq lidhur me propozimin e presidentit Meta për kreun e KLSH, taulant Balla deklaroi se:

“Dekreti i Presidentit do mbërrijë zyrtarisht në seancën më të parë të Kuvendit, më pas Komisioni për Ekonominë dhe Financat bëjnë shqyrtimin. Kuvendi në rastin e dekreteve të mëparshme ka krijuar një jurispudencë të qartë lidhur me procedurën. Është e rëndësishme gjetja e një zgjidhje përfundimtare për KLSH që është në vakancë dhe shkelje

Unë do jem i fundit që do flas për emrin. Do jenë kolegët e Komisionit që do vlerësojnë kandidaturën. Ende s’gjej dot arsye të kuptoj pse Presidenti i ka shfazuar propozimet e tij, mekanizmat zhbllokues nuk janë kurrë uzurpues.”