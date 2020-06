‘Shkonte me rradhë me to pasi i gënjente me…’, detaje nga skandali i abuzimit në jetimoren e Shkodrës

Zbardhen detaje të reja nga skandali i abuzimit seksual, i denoncuar mbrëmjen e djeshme nga 27-vjeçarja Adriana, e cila pasi akuzoi se shefi i policisë së Fushë Arrëzit e ka përdhunuar, bëri një tjetër deklaratë tronditëse ku tha se në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, ka qenë një mësues i fesë islame që abuzonte me të gjithë fëmijët me rradhë.

“Kishim një mësues të fesë islame, dhe abuzonte se ksualisht me ne të gjitha. Ishim nga 10-14 vjeç. Ai na fuste në bodrum te shtëpia e fëmisë dhe na rreshtonte. Na trembte me fantazma me gjëra, na rrifte. Dhe abuzonte një nga një me ne. thoshte “çfarë do i bëj fëmijës së parë do i bëj dhe fëmisë së dytë e me radhë”. Nuk kishim kujt t’i thoshim, ishim të pafuqishëm. Edhe nëse do tregonim mësuesi do hakmerrej pastaj”, kështu u shpreh Adriana, dje në emisionin “Dua të të bëj të lumtur”.

loading...

Mësohet gjithashtu se mësuesi i fesë islame ka qenë arab, dhe ka investuar në shtëpinë e fëmijës “The casa famiglia”.

Një detaj i rëndë që bëhet me dije është se mësuesi, i cili ab uzonte me rradhë me fëmijët e mitur të jetimores, i gënjente ato me hurma arabie. “U jepte hurma arabie dhe shkonte me rradhë me to”, bëjnë me dije burime për newsbomb.

Sakaq bëhet me dije se në Shtëpinë e Fëmijës në Shkodër ai kishte shkuar përmes një kontrate, për të mësuar fëmijët për fushën që ai mbulon. Ndonëse ende nuk është zbuluar se kush është mësuesi arab që ka abuzuar se ksualisht me fëmijët e mitur, kujtojmë se ngjarja e rëndë e bërë publike pas ska ndalit të ab uzimit të 15 vjeçares në Kamëz nga roja i shkollës dhe 3 të rinj, ka tro nditur mbarë opinionin publik./newsbomb