“Koronavirusi nuk është pandemia e fundit, do të përballemi me kërcënime serioze”

Specialistët e shëndetit në Britaninë e Madhe parashikojnë se koronavirusi nuk do të jetë pandemia e fundit me të cilën do të na duhet të ballafaqohemi.

Shkencëtarët e Universitetit të Liverpool po zhvillojnë studime në mënyrë për t’u përgatitur për shpërthimet e sëmundjeve nga jeta e egër që mund të rezultojnë me rrezikshmëri tek njerëzit në të ardhmen.

“Kjo nuk do të jetë pandemia e fundit, me të cilën do të përballemi. Ne duhet të monitorojmë nga afër sëmundjet nga jeta e egër”, tha profesori Matthew Baylis.

Baylis theksoi se gjatë 20 viteve të fundit, bota është përballur me kërcënime serioze si: SARS, MERS, Ebola, gripi i shpendëve dhe gripi i derrave.