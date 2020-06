U rrestua per perdhunimin ne komisariat, prokuroria liron Izmir Durakun: S`ka prova

Lihet i lirë me urdher te prokurorise se Shkodres Izmir Duraku, shefi i Komisariatit që u ndalua mbrëmjen e djeshme me akuzen e abuzimit seksual.

Ai eshte denoncuar se ka përdhunuar një të mitur 5 vite më parë, në prill të vitit 2015.

Prokuroria deklaroi se nuk ka prova të mjaftueshme që e shpallin fajtor Izmir Durakun dhe per pasoje ai është lënë i lirë duke u larguar nga ambientet e paraburgimit.

Njoftimi eshte bere me dije mbremjen e te shtunes, ku prokuroria ka theksuar se zyrtari i policise eshte liruar per shkak se provat e paraqitura ndaj tij nuk e justifikojne kerkesen per mase sigurie ndaj tij ne gjykate.

Burime bëjnë me dije se prokuroria e ka cilësuar të paligjshëm arrestimin e tij, dhe se nuk ka gjetur prova të mjaftueshme që e dënojnë Izmir Durakun. Ai është lënë i lirë dhe ka lënë ambientet e paraburgimit.

Duraku ishte kallëzuar së fundmi nga vajza e cila pretendon se është abuzuar s*ksualisht, në prani dhe të një psikologu, dhe kjo nuk ishhte hera e parë që ai denoncohet për një vepër të tillë.

Sipas njoftimit të SHÇBA, ka dyshime të forta se në prill 2015 vajza është ngacmuar s*ksualisht nga shefi i Pòlicisë Izmir Duraku, atë kohë Specialist i Hetimit të Krimit, ku kishte shkuar për të denoncuar përdhùnimin që i kishin bërë disa persona të tjerë, punonjës të shtëpisë së fëmijës ne Shkodër.

”SHÇBA ndaloi I.D., me detyrë aktuale Shef i Postës se Pòlicisë ne Fushë Arrëz, në DVP Shkodër, i dyshuar për veprën penale “Marrëdhënie s*ksuale me dhùnë me të rritura”. Materialet iu kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për hetime të mëtejshme.

Ndërkohë autoritetet shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse kanë marrë në mbrojtje shtetasen duke e strehuar dhe duke u përkujdesur, në një Qendër Sociale”, thuhej në njoftimin e mbrëmshëm të pòlicisë. Dëshmia e vajzës pritet që të bëhet publike mbrëmjen e sotme në një studio televizive, emision i cili është regjistruar disa ditë më parë, dhe pas tij vajza është strehuar në një qendër sociale