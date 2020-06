Përfundon mbledhja e Këshillit Politik, përmbyllet formalisht marrëveshja për Reformën Zgjedhore

Këshilli Politik ka përfunduar mbledhjen 1- orëshe të sotme e cila përmbyll formalisht marrëveshjen për Reformën Zgjedhore.

Kjo mbledhje ka shërbyer për të përkthyer pikat e marrëveshjet në tekst ligjor që i çohet Kuvendit për miratim.

loading...

Një gjë të tillë e konfirmoi edhe Petrit Vasili, një nga anëtarët e tryezës së Këshillit Politik që tha se as më shumë dhe as më pak është një mbledhje formale ku do përkthehen draftet.

”Mbledhja e sotme e Këshillit Politik është përmbyllje formale. Ka disa elementë që përkthehen në tekst ligjor që i çohet Kuvendit. Ky është qëllimi dhe as më shumë e as më pak. Pasi të gjitha garancitë dhe marrëveshjet janë arritur, dhe më pas do diskutojmë çfarë u arrit, pasi dhe u arritën garancitë shtesë.”- tha Vasili.