“Pazar i pistë”, Murrizi: S’e votojmë “Zgjedhoren”, ku do i gjejë mazhoranca 84 vota?

Mbrëmë u firmos me konsensus drafti i Reformës Zgjedhore, ndersa kryetari i grupit Demokrat në Kuvend, Myslim Murrizi deklaroi se ai dhe deputetët e opozitës në parlament nuk do ta votojnë këtë marrëveshje, pasi nuk u jep asgjë shqiptarëve dhe nuk plotëson dy kushtet: listat e hapura dhe depolitizimin e administratës.

Duke iu referuar të gjithës si një “pazar i pistë”, Murrizi sulmoi katër anëtarët që firmosën dokumentin, përfshirë edhe Rudina Hajdarin.

Nga ana e saj, kjo e fundit deklaroi mbrëmë se mori garanci nga ambasadorët edhe për listat e hapura.

REAGIMI I MURRIZIT:

PAZARI I PISTE NE KURRIZ TE SHQIPTAREVE SOT QELBI SHQIPERINE

Kjo qe kerkohet tu shitet Shqiptareve si konsensus eshte legjitimim i vjedhjeve te votes nga 3 palaço politik prej 24 vitesh nga viti 1996, 1997,2001,2005,2009,2013,2017

A mund te dime se çfar u mor parasysh nga rekomandimet e OSBE ODIHR??????

Po nga kushtet e Bundestagut???

Po kushtet e BE????

Per kete marreveshje nuk ka patur nevonje te harxhohej as kohe e as leter as nderkombetare e as ustallare,sepse ky PAZAR eshte sanksionuar ne Kushtetute me date 21 prill 2008

Kjo leter bakalli e 4 enukeve qe nuk i voton as familja e tyre eshte nje shkrepse per te ndezur zjarrin e rrevoltes se Shqiptareve

Nje grusht plehrash dhe 4 enuke te peshtire nuk mund te mbajne peng 5 milion SHQIPTARE

Une dhe te gjithe DEPUTETET e opozites ne Parlament qe nuk kemi asnje ngarkese ne kurriz nga maskaralleqet e ketyre palaçove, NUK DO TE VOTOJME KETE PAZAR TE NDYRE

Mazhoranca “ super” gjigande tu tregoj Shqiptareve se ku do ti gjej 84 vota ne Parlament???????

E nese kerkohet te legjitimojne trafikimin e votave ne Parlament, si mund te besojne Shqiptaret se kjo paçavure “ marreveshje” do te ndaloj shit-blerjen e VOTAVE TE QYTETAREVE

ÇFAR FITOI OPOZITA NGA KY PAZAR????????

NUK VOTOJME KOD ZGJEDHOR PA LISTA TE HAPURA

NUK VOTOJME KOD ZGJEDHOR PA KOMISIONERE JO POLITIK

DHE DUAM QE EMIGRANTET TE VOTOJNE PATJETER