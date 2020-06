OBSH vendos maskat me detyrim, Tirana ‘harron’ virusin! Baret dhe rrugët të mbushura me njerëz pa maska

COVID-19 për qytetarët Shqiptar thuajse nuk ekziston. Të grumbulluar me miq dhe familjarë, qytetarët nuk respektojnë as distancimin social dhe as nuk janë të pajisur me maska apo doreza.

Të vetmit persona që shikon me maska në rrugët e kryeqytetit janë të moshuarit duke qenë se janë edhe më të rrezikuarit për tu infektuar me virus.

Por si ishte situata pak ditë më parë, kur në vend ishin masat e rrepta të sigurisë?

Që nga muaj mars e deri në mesin e muajit majë, shumica e qytetarëve lëviznin me maska, pavarësisht se në vendin tonë maskat asnjëherë nuk u bënë të detyrueshme, madje mjekët infeksionistë janë shprehur se maska nuk është mbrojtja më e mirë.

Ndërkohë ende nuk dihet nëse Ministria e Shëndetësisë do të reagojë pas kërkesës së OBSH-së për ti bërë maskat të detyrueshme duke qenë se edhe numri i infeksioneve në vendin tonë është i lartë.