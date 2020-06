Ndahet nga jeta babi i gazetarit të njohur, mesazhi prekës: Mos e qani! Kujtojeni si tek kjo video!

Me dhimbje të madhe ju njoftoj se babai ynë Agim Drishti na la.Shkoi me shpirtin plot!Miq e dashamirë ju njoftojmë se do e përcjellim nesër nga Shkodra në orën 13:00 nga salla mortore te sheshi Isa Boletini.Mos e qani!Kujtojeni gjithmonë kështu si te kjo video. Me ne i kreu detyrat si më i miri baba.Tani po shkon se po e presin të parët.Të qoftë rruga e lehtë o i miri ynë.Do vazhdojmë të ruajmë emrin e mirë që na le!

Gepostet von Ismet Drishti am Samstag, 6. Juni 2020