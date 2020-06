Tradhtitë, mashtrimet dhe ndarjet ‘false’, parashikimi i horoskopit nga Meri Shehu

Dashi

Shenja juaj do përjetoj një moment te fuqishëm ndriçimi ne lidhje me horizonte te reja, mundësi te reja, udhëtime studime dhe kontakte te rëndësishme. Kujdes nga kundërshtarët.

Demi

Do hapet përpara jush e gjithë fushëpamja e çështjeve ekonomike e personale, qe kane qene te kushtëzuara. Ndoshta do fitoni gjithçka, por ndoshta mund te jete thjesht një ëndërr e bukur.

Binjaket

Ne fushën e marrëdhënieve do ketë situata te fuqishme ndarje e sqarime, por qe ne disa raste do ta keni kuptuar me vonesë qe keni qene mashtruar e tradhtuar apo anasjelltas.

Gaforrja

Çështje te përditshmërisë dhe shëndetit e punës do jene ne qendër te vëmendjes, duke ju kujtuar qe jo çdo pune apo veprimtari e kësaj periudhe është e duhura.

Luani

Dashuritë e mëdha meritojnë momente te mëdha dhe funde te mëdha. Përpiquni ti jepni fund me hijeshi një marrëdhënie te gënjeshtërt.

Virgjeresha

Një marrëdhënie familjare apo një biznes familjar do ketë një lloj problemi apo do kuptoni një mashtrim apo tradhti e cila ju ka bere te jetoni një mashtrim.

Peshorja

Një ide e re dhe një plan i ri, por me mundësi dhe me një filozofi te re do ju beje ta kaloni lumin e pengesave Përndryshe do jeni shume te zhgënjyer me veten.

Akrepi

Një çështje ekonomike duhet te përmirësohej me patjetër. Ka ardhur momenti te dini te menaxhoni me mire punët dhe mundësitë apo talentet tuaja.

Shigjetari

Eklips hënor ne shenjen tuaj dhe ju do përfaqësoni një emocion te madh ne jetën tuaj dhe te te tjerëve me prezencën apo bashkëpunimet tuaja.

Bricjapi

Shume psikologjiskëshit te mbyllur dhe melankolik do ju gjej eklipsi hënor. Nuk është momenti te mbylleni, por te frymëzoheni dhe te deklaroni ndjenjat tuaja.

Ujori

Jeta juaj sociale ka nevojë për një reklamim dhe bum te madh. Merreni ketë mundësi me hënën e plote ne Shigjetar dhe bëjeni me sukses.

Peshqit

Karriera dhe jeta personale do ngrihen ne rangun e një profeti te madh për ju. Ndërkohë besimi juaj duhet te ndryshoj qe ky profet te beje mrekulli

