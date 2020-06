Qarkullonte me armë zjarri me vete, arrestohet 35-vjecari nga Laci

Policia e Kurbinit ka arrestuar një 35-vjecar, pasi u kap me armë zjarri pistoletë.

Uniformat blu të Kurbinit informojnë se në pranga ka përfunduar shtetasi A.T, banues në Lac, Kurbin, i cili rrezikon deri në 7 vjet burg për armëmbajtje pa leje.

Njoftimi i policisë:

Kurbin

Policia godet një tjetër rast të armëmbajtjes pa leje.

Qarkullonte me armë zjarri me vete, vihet në pranga 35-vjeçari.

Sekuestrohet një armë zjarri pistoletë, me krehër me 9 fishekë.

Në vijim të punës për rritjen e parametrave të sigurisë, si rezultat i kontrolleve të shtuara për kapjen e personave në kërkim dhe atyre që qarkullojnë me armë zjarri me vete, shërbimet e Policisë, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative, arrestuan në flagrancë shtetasin:

-A. T., 35 vjeç, banues në Laç, Kurbin.

Arrestimi i tij u bë pasi Policia kishte marrë informacion në rrugë operative për një shtetas që qarkullonte me armë zjarri në automjet. Shërbimet e Policisë, në qytet Laç, kanë bërë ndalimin e mjetit tip “Volksëagen”, me drejtues shtetasin A. T. dhe gjatë kontrollit të ushtruar kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistoletë, me krehër me 9 fishekë.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin, për veprën penale “Armëmbajtja pa leje”, për të cilën parashikohet dënimi me burgim deri në 7 vjet.