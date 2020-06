Me bikini leopard modelja me famë ndërkombëtare, ka treguar një fizik perfekt, teksa e lë veten të përfshihet në kërcime të shfrenuara buzë pishinës.

Bar Refaeli ka mbushur 35 vjeç dhe ka festuar ditëlindjen e saj me një party me mikeshat e saj.

Nuk ka munguar as torta e ditëlindjes me qirinj për Refaeli, me nuanca rozë dhe vjollcë të dekoruara me lule të freskëta.