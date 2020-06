‘Topin për ‘Zgjedhoren’ e ka Basha’! Rama: Po presim ku do ta çojë…

Duke iu referuar deklaratës së ambasadores amerikane Yuri Kim mbrëmjen e djeshme se topi tani është në fushën e Lulzim Bashës për Reformën Zgjedhore, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk do ta thotë mendimin e tij pa pritur ku do ta çojë lideri demokrat topin.

“Nuk e di si mendoni ju unë kam mendimin tim që nuk do ta them, le të presim ata që kanë topin të thonë se ku do të çojnë topin, do e nxjerrin nga stadiumi, do e kapin apo do të thonë topin e kam unë penalltinë do ta gjuaj unë.

Po ti referohemi bibliotekës së fëmijëve në Kamëz, topi nuk do të gjuhet por do të mbahet poshtë fanellës.

Nuk e dimë si do të shkojë procesi, ajo që dimë është që ne nuk e kemi harruar që ka edhe një opozitë tjetër këtu dhe procesi do të vazhdojë duke ndarë draftin e marrëveshjes me ju” tha Rama.