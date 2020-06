Merrni masa! Tirana pa ujë në fundjavë, do nisë punën impianti i ri në Bovillë

Kryeqytetasit duhet të marrin masat për fundjavën, pasi Tirana do të ketë kufizime në furnizimin me ujë. Zv/drejtoresha e përgjithshme e UKT, Evis Gjebrea shpjegoi për Report Tv se do të nisin punimet për lidhjen e linjës së transmetimit të Ujëmbledhësit të Bovillës me Impiantin e trajtimit të ujit në Bovillë dhe kjo do shkaktoj ndërprerjen e ujit.

Gjebrea tregon se janë marrë masat për të siguruar furnizim të qëndrueshëm, gjatë fundjavës, për institucione të rëndësisë së veçantë.

Punimet do të nisin që në orët e para të mëngjesit të ditës së shtunë. Ndaj dhe qytetarët duhet të përgatiten për mungesë të ujit gjatë fundjavës.