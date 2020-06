” Transformohet në kohë rekord struktura spitalore”, Rama: Gati për çdo përballje me COVID-19

Kryeministri Edi Rama në rrjetin social “facebook” ka reaguar sërish për strukturën e re spitalore që do të përdoret për COVID-19.

Rama bën me dije se transformimi i godinës është realizuar në kohë rekord ndërsa thekson faktin se do të jetë gati në rast se vendi do të përballet me një tjetër valë të koronavirusit.

“Me transformimin në kohë rekord të një godine të braktisur në një strukturë të re spitalore, e cila do të jetë gati në rast të një përballjeje të re me Covid-19”, shkruan Rama.

