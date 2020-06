Diell dhe rritje temperaturash, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga periferia e presionit të ulët (U) atmosferik e cila po mban mot të paqëndrueshëm në territorin e Shqipërisë.

E Martë dt 02 Qershor Maj 2020 moti do të jetë me diell në zonën bregdatare dhe vranësira mesatare të pasuara nga rreshje shiu në zonat malore. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi maksimale deri në 8-15 m/sek në bregdet.Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 0,5-1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 7/20°C

Zonat e ulëta 8/27°C

Zonat bregdetare 14/25°C