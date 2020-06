Përplasen dy makina te “5 Maji”, përmbyset njëra, plagoset shoferi dhe 2 fëmijë

Një aksident ka ndodhur këtë mesditë në rrugën “5 Maji”, në Tiranë.

Nga të dhënat e para, bëhet e ditur se dy makina janë përplasur me njëra-tjetrën, ku për pasojë është përmbysur njëra prej tyre.

Në mjetin e përmbysur ka qenë shoferi bashkë me dy fëmijë, të cilët po dërgohen në spital, jashtë rrezikut për jetë.

Njoftimi i policise:

Tiranë/Informacion paraprak

Më 01.06.2020, reth orës 14:10, tek kryqëzimi i rrugës “5 Maj”, është përplasur mjeti me drejtues shtetasin E.T., me mjetin me drejtues shtetasin G.D.

Si pasojë e përplasjes është demtuar drejtuesi i mjetit shtetasi G.D , dhe dy fëmijët e tij të mitur 10 dhe 5 vjeç, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën .

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe vijon puna për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.