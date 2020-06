Pas hapjes së kufirit tokësor, në 15 qershor nisin fluturimet e para drejt Vienës

Pas hapjes së kufijve tokësor, në datën 15 qershor do të nisin edhe fluturimet e para për në Austri.

Lajmin e ka bërë të ditur Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës, që njofton për fluturimet e para nga Tirana në Vienë.

Siç bën të ditur TIA, kompania ajrore do të operojë me fluturime 4 herë në javë nga Tirana në Vienë, ndërsa nuk dihet ende nëse do të ketë fluturime nga Viena në Tiranë.

Njoftimi i plotë i TIA

Tjetër lajm i mirë nga TIA. Austrian Airlines lajmëron fillimin e fluturimeve me 15 Qershor 2020. Kompania do të operojë me fluturime 4 herë në javë Tiranë – Vienë.⠀Po ringrihemi⁣