I riu shkon në protestë me automatik dhe veshje ushtarake, policia e lë të shkojë

Format e protestave në SHBA për vdekjen e George Floyd është shaqur në varjante të ndryshme nga qytetarë të ndryshëm, ndërsa pamjet më të veçanta janë bërë virale nëpër mediat botërore, vëmendja e të cilave është fokusuar në kontinentin e largët.

Mes pamjeve të shumta që qarkullojnë në mediat sociale sot në Chicago shihej dhe një burrë pa uniformë por i armatosur me automatik dhe me veshje taktike ushtarake, që fliste me oficerët e policisë.

Personi që kishte postuar videon thoshte se i riu i bardhë kishte drejtuar më parë armën e tij në fytyrat e protestuesve.

Postuesi i videos thoshte se nëse njeriu i armatosur të mos kishte qenë i bardhë, do të ishte trajtuar ndryshe nga policët.

This white man had a gun to me and my friends face. He was not w/ the police he was just out here instigating. If he had been black he would have been thrown to the ground arrrested and beaten. But he was peacefully tuned away. Because he’s white. pic.twitter.com/0Dxy3PcRFJ

