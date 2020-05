PSG blen kartonin e Icardit, shitja e dytë më e shtrenjtë…

Telonevela Mauro Icardi që zgjati për më shumë se një vit mbyllet me një fund të lumtur për të gjitha palët.

Këtë të dielë sulmuesi argjentinas u bë zyrtarisht një lojtar i Paris Saint Germain në të gjitha efektet, pasi Interi pranoi të ulte disi pretendimet ekonomike dhe kampionët e Francës ushtruan të drejtën e blerjes së kartonit të bomberit nga Rosario.

Marrëveshja për kartonin e Icardit u arrit mbi bazën e 50 milionë eurove që do të shkojnë menjëherë në arkat e klubit zikaltër plus 8 milionë euro të tjera në formë bonusesh lehtësisht të arritshme për një total prej 58 milionë eurosh, ndërkohë që në marrëveshje është përfshirë edhe një klauzolë se në rast se PSG vendos ta shesë Mauriton te një klub italian brenda 12 muajve të ardhshëm do të derdhë në arkat e Interit edhe 15 milionë euro të tjera.

loading... Rekomandojme

Siç njoftoi edhe klubi i PSG, Icardi ka firmosur me parizienët një kontratë deri në vitin 2024 me një pagë prej plot 10 milionë eurosh në sezon. 20 golat e realizuar nga 27-vjeçari gjatë këtij sezoni ndërmjet Ligue 1, Kupave të Francës dhe Champions League bindën drejtorin sportiv të francezëve Leonardo të blente kartonin e Icardit për më tepër që në fund të këtij sezoni, PSG do të humbasë edhe Edinson Cavanin që i skadon kontrata.

Në momentin e huazimit të futbollistit te kampionët e Francës në 31 gusht të vitit të kaluar ishte rënë dakort që PSG do ta blente kartonin e sulmuesit për shumën e 70 milionë eurove, por kriza ekonomike nga koronavirusi bëri të vetën edhe në këtë operacion merkatoje, me Interin që uli me rreth 20 milionë euro kërkesat e saja, edhe pse bonuset prej 8 milionë eurosh mund të arrihen lehtësisht pasi lidhen me kualifikimin në Champions gjatë sezonit të ardhshëm të PSG dhe një numri të caktuar golash.

Me këtë shitje zikaltrit kanë rregulluar ndjeshëm bilancin pasi Icardi ka sjellë një plusvalencë prej më shumë se 48 milionë eurosh.

Icardi u bë kështu shitja e dytë më shtrenjtë në historinë e Interit duke kaluar dhe fenomenin Ronaldo ndërkohë që para tij qëndron vetëm Zlatan Ibrahimovic të cilin zikaltrit e shitën në vitin 2009 te Barcelona për 69,5 milionë euro.