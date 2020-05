Perdhunimi i 15-vjecares ne Tirane, autoret kercenojne prinderit e vajzes pas denoncimit

Gazetarja e Top Channel Anila Hoxha shkruan se prinderit e 15 vjecares se perdhunuar ne Tirane nga nje i moshuar ish roje i shkolles dhe tre adoleshente, jane ngujuar ne banese pas kercenimit.

Persona te lidhur me autoret e ngjarjes, sipas gazetares qendrojne poshte baneses se prinderve te vajzes duke u bere presion.

Ne shenimin e saj gazetarja ngre pikepyetje ne lidhje me rolin e shkolles, te psikologeve dhe te policise qe nuk bene asgje per te shpetuar 15 vjecaren nga abuzimi seksual ndaj saj nderkohe qe autoret i kishin bere video intime dhe emrin e saj e kishin shkruar ne muret e gjithe lagjes ku banonte.

Shkrimi i gazetares ne FB:

Javet e fundit prinderit e 15 vjecares te abuzuar seksualisht e kaluan duke fshire neper muret e lagjes emrin e saj. E gjithe lagjia ku emri katergermesh i femijes ka zene muret e shtyllat, e dinte se kush shkruante dhe perse. Te gjithe e dinin, pervec policise dhe familjes. Shfytezimi i gjimnazistes tregohej prej nje viti si nje ‘hit’ neper gojet e lagjes dhe te shkolles, mes banoresh e fqinjesh, ku disa e pershkruanin si “femija i perhedhur”. Ndersa te tjeret e pershkruanin 65 vjecarin si monstra qe u tregonte fotografite dhe videot e te mitures duke u mburrur ” shikojeni kete”.

Por ky informacion nuk kishte mberritur ne veshet e vulosur te policise. Ne veshet e askujt, as te agjenteve te krimeve, as te patrullave qe pijne birra ne lokalin perballe shkolles dhe nuk shikonin te afishuar ngado emrin e S, apo te shikonin se si nje vajze kalohej dore me dore dhe si nje i moshuar nderkohe tregonte videon ne serviset e makinave te lagjes, ne birrari, dhe tek te tjere aty qe pastaj ktheheshin ne shtepi dhe ruanin femijet e tyre duke patur parasysh se nje tragjedi po luhej me femijen e komshiut.

Edhe mesuesit e shkolles ne lagjen ne periferi te Tiranes nuk dinin gje. As psikologet nuk dinin gje, ndonese profili i rojes ishte aq i diskutueshem sa ai u perzu prej aty. As oficeret e sigurise qe paguhen nga Ministria e Arsimit. Roja i shkolles njihet ne lagje per profilin e tij te diskutueshem. Por ai u hoq nga puna jo per kete gje, por pasi ishte punesuar aty se bashku me gruan dhe djalin.

Emri i S. dhe sharjet per te nderkohe te vrasin syte , ne hyrje te shtepise se saj ne te dy krahet, ne muret e shkolles, ne muret e lagjes. Prej nje viti eshte shkruar emri i vajzes dhe ne anglisht ‘mireserdhe ne ferr’. Prinderit nuk ja dolen ta mbulonin me gelqere emrin e femijes se tyre qe perdhunshem u shkarravitej prej muajsh POR vetem ata spo dinin se perse emri i te mitures po vulosej si ‘A” e turpit te shoqerise sone.

Kete te diele ja kushtova S. Nje banore me thote duke tundur koken se femija doli duarsh per faj te prinderve qe nuk e kontrollonin. ‘E dinim te gjithe kete gje- thote nje tjeter. Videot e vajzes qarkullonin ngado. I moshuari doli mendsh kur prinderit e mbyllen femijen ne shtepi dhe ajo nuk po dilte me”. Pasi ata denoncuan, dhe kater banore te lagjes u arrestuan, mes tyre adoleshente dhe ish roja, prinderit jane ngujuar brenda ne shtepi. Poshte pallatit te tyre qendron nje grup te rinjsh, me ne krye djalin e te akuzuarit si perdhunues. Skandal. Presion fare i hapur. Ndonese jane te afermit e ketij 65 vjecari qe e perzune nga familja disa muaj me pare, per te kundershtuar sjelljen e tij. Skandal i paprecedente mungesa totale e informacionit te shkolles, policise, a kujdto tjeter qe paguhet dhe ka per detyre te mbroje e te ruaje femijet dhe nxenesit ne shkolla. Nje skandal i tille nuk kishte nevoje te zbulohej nga kallzimi i dy prinderve qe per shkaqe te ndryshme iu drejtuan policise , atehere kur emri i femijes se tyre, dhe video e femijes se tyre po postohej ngado. Nje skandal i tille ishte zbuluar prej nje viti nga banoret e lagjes ne periferi te Tiranes, kur shikonin femijen duke u ngjitur ne nje shtepi qe i perkiste dikujt qe jeton ne Greqi , kur e shikonin tu nenshtrohej edhe te rinjve te tjere aty. Dicka po ndodhte, por qe policia ta merrte vesh duhet se pari qe qytetaret ta besojne .

Skandal i paprecedente qe pavaresisht zerave ne lagje, asnje nga perfaqesuesit e shkolles nuk e referoi ceshtjen ne polici. Skandal i paprecedente qe i afermi i nje abuzuesi vazhdon te qendroje poshte shtepise se dy prinderve qe tashme jane te rrezikuar dhe kane frike te dalin, pasi kater te dyshuar ne lagje jane arrestuar per abuzim sexual

Skandal qe disa ore pas shperthimit te kesaj bombe , vec versionit te policise nuk ka asnje deklarate nga bukuroshja e Ministrise se Arsimit, ku i ka psikologet e shkolles, ku eshte stafi pedagogjik i kesaj shkolle?

Skandal qe familja eshte braktisur dhe ka mbetur pa mbrojtje.

Ata jane te kercenuar. I pashe sot dhe e deshmoj kete gje.