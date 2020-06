“I kemi votat per kodin”, Gjiknuri: Opozita bisedime me parakushte, do ti drejtohem Kuvendit

Bashkëkryetari i Komisionit për Tryezën Zgjedhore, Damian Gjiknuri deklaroi se tryeza e Këshillit Politik kishte një paketë gati të përfunduar por opozita ka dale nga kërkesat që në fillim i quan parakushte per reformen zgjedhore.

Perfaqesuesi i PS, tha se paketa është gati e përfunduar ndersa Shqipëria do të ketë një Kod të Ri Zgjedhor para zgjedhjeve të 2021 dhe do të miratohet brenda këtij sesioni parlamentar.

“Kemi trajtuar të gjitha rekomandimet e ODIHR, palët që kanë pasur shqiptarët dhe është munduar të adresojë propozimet e opozitës. Kemi një paketë gati të përfunduar.

Ne kemi gjetur hapësirën dhe do i përfshijmë ato. Por nuk mundet që pasi biem dakord dhe për kërkesat parakusht për zgjedhjet, të fillohet dhe të cedohet dhe duke dalë nga kërkesat. Ne nuk e humbim qetësinë. Nesër do informoj Kuvendin ku do paraqes paketën e dytë, dyert dhe dritaret janë të hapura për të përmbyllur ato pak gjëra që kërkojnë.

Kemi adresuar edhe kërkesat më serioze që opozita i kishte parakushte. Edhe ato që para 2 ditësh i quanin parakushte ne i kemi adresuar.

Miqtë ndërkombëtarë inkurajuan dialogun. Nuk kam ardhur të interpretoj të vërtetat. Ne kemi adresuar kërkesat që asnjë opozitë nuk mund të ketë imagjinuar. Do i bëj me pika pjesën më të madhe të kërkesave të opozitës, do çuditeni kur për disa thoshin këtë ose s’ka, ndërsa më pas heqin dorë.

Skema e administratës zgjedhore do jetë e rregullt, komisionerët do të rekrutohen, jemi të hapur për çdo lloj takimi. Opozita jashtëparlamentare është në të mirën e saj të na bashkëngjitet megjithatë e kam thënë, Kuvendi i ka votat. Shqetësimet i kemi reflektuar, se opozita ka një problem me Vettingun, atë e njeh Kushtetuta nuk e njeh opozita.

Pyetini ata ja u kanë pranuar identifikimin biometrik. Kodi Zgjedhor do përmbyllet brenda këtij sesioni parlamentar sepse Shqipëria ka nevojë për një Kod të ri para zgjedhjeve.”- tha Gjiknuri.