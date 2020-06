Amerikanet hyjne ne loje, takim koke me koke me PD dhe PS per reformen zgjedhore

Ambasada amerikane ne Tirane ka hyre ne loje ne lidhje me reformen zgjedhore. Nje perfaqesues i SHBA, eshte takuar vec e vec per 30 minuta me perfaqesuesit e PD dhe PS, Oerd Bylykbashi deh Damian Gjiknuri, nderkohe qe negociatat vazhdojne per arritjen e nje kompromisi brenda 31 majit, si afat i fundit i vendosur nga palet per nje marreveshje.

Takimi i radhes per reformen para skadimit te afatit:

Politika shqiptare po kalon orët vendimtare ku pritet të vendoset për fatin e reformes zgjedhore. Mbledhja e radhes ishte planifikuar fillimisht të mbahet në orën 17:00, por më pas me kërkesë të Damian Gjiknurit mbledhja u shty për në orën 19:00.

loading... Rekomandojme

Kjo mbledhje ka si qëllim arritjen e dakordësisë për pikat që kanë mbetur pezull dhe mbetet për t’u parë nëse palët do të arrijnë të gjejnë një marrëveshje dhe ta mbyllin ‘Zgjedhoren’ në 31 maj, siç anëtarët e Këshillit Politik kanë premtuar, edhe nën presionin e ndërkombëtarëve.

SHBA-BE kanë këmbëngulur që PD-PD/LSI dhe opozita e re ta mbyllin këtë reformë brenda afatit që e përcaktuan vetë, edhe pse duket e vështirë.

Ne loje per nxitjen e paleve drejt nje mareveshje jane edhe ambasadoret e BE dhe SHBA ne Tirane qe mesohet se jane ne kontakt me palet.