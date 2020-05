Te dielen lejohet levizja me makina brenda qyteteve. Policia korigjon vetveten

Policia korigjoi vetveten ne lidhje me njoftimin e dhene mesditen e sotme lidhur me kufizimet qe do te aplikohen diten e diel.

Ne nje deklarate te dyte, thuhet se diten e diel nuk do te ndeshkohet levizja me makina brenda qyteteve.

Sqarim i Policisë së Shtetit (deklarata ku korigjohet njoftimi i dhene me heret):

Policia e Shtetit, duke rivleresuar komunikimin me Ministrine e Shendetesise në lidhje me Udhezimin per ditën e diel, 31 maj, pa makina, informon edhe njehere qytetaret se nuk do te kete ndalim te qarkullimit te automjeteve brenda qyteteve as ditën e diel.

Policia do te perqendrohet vetem ne ndalimin e levizjes mes zonave, qe edhe neser do te jene zona te kuqe.

Deklarata e policise, ku kercenoheshin qytetaret per te mos levizur te dielen:

Në kuadër të zbatimit të masave kufizuese për parandalimin e përhapjes së COVID-19, Policia e Shtetit njofton të gjithë qytetarët se në datën 31.05.2020 do të jenë të hapura të gjitha bizneset, si dhe do jetë e lirë lëvizja për këmbësorët, por nuk do lejohet në asnjë qytet të vendit qarkullimi i automjeteve.

Gjithashtu, edhe për këtë fundjavë nuk do lejohet hyrja dhe dalja në zonat e kuqe, si dhe ndalohet lëvizja drejt plazheve nga zonat që nuk janë zona bregdetare.

Policia e Shtetit kërkon mirëkuptimin e qytetarëve që të zbatojnë me rigorozitet ndalim-qarkullimin me automjete për ditën e nesërme, si dhe të respektohet distancimi social në të gjithë vendin.