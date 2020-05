Page lufte edhe atyre qe nuk kane aplikuar, Rama: Pas 5 qershorit i hedhim ne llogari

Pas 5 qershorit punonjesve do tu hidhen ne llogari pagat e luftes edhe per ata qe nuk kane aplikuar.

Kryeministri Rama ne Facebook(VIDEO):

🟢 Drejtorja e Përgjithshme e Tatimeve, Delina Ibrahimaj, në turin e komunikimeve të drejtëpërdrejta me bizneset🤝

loading... Rekomandojme

Vizitë në disa biznese në Paskuqan, përfitues të Paketës së Zgjeruar, 40,000 lekë.

✅ Sot janë 111 mijë e 898 individë që kanë përfituar 40,000 lekë nga Paketa e Zgjeruar dhe 64 mijë e 964 individë që kanë përfituar Pagën e Luftës nga Paketa e Parë.

🟢Brenda datës 5 qershor presim aplikimet e punëdhënësve në kompanitë me xhiro mbi 140 milionë për disa dhjetra mijëra punonjës të tjerë, që nuk e kanë marrë ende atë që takon. Në të kundërt punëdhënësit do të sanksionohen dhe punonjësve do t’ua çojmë direkt në llogari 400 mijë lekëshin!

THEMI ATË QË BËJMË DHE BËJMË ATË QË THEM DHE ASKUSH, ASNJË, NUK DO TË MBETET PA MARRË ATË QË I TAKON, ME LIGJ E ME ZAKON🤝