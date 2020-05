Meta paralajmeron: Daten e zgjedhjeve do ta firmos me ose pa reformen zgjedhore

Presidenti Ilir Meta ne nje dalje per median tha se parashikon se nëse Reforma Zgjedhore nuk do të bëhet me konsensus të palëve atëhere s’ka negociata me BE.

Meta u shpreh se ai vetë në dorë ka vetëm të kthejë njëherë në parlament për rishikim Kodin e Ri Zgjedhor dhe pastaj me apo pa konsensus ai do të miratohet.

Por Presidenti thotë se nëse edhe këto 2 ditë nuk ka konsensus atëhere s’do të ketë as çelje të negociatave.

loading... Rekomandojme

”Ju keni shqetësimin se çfarë ndodh me Kodin Zgjedhor. Duke qenë se unë jami parashikueshëm. Siç ju kam thënë vjet këtu, që nëse nuk bëhen zgjedhje lokale, Shqipëria ngel në klasë në tetor, merr në qafë Maqedoninë e Veriut, se është kriteri i Kopenhagenit, se ato ekzistojnë në Bruksel. Dhe u rritën kushtet.

Tani tek Kodi. Unë besoj shumë, jam shumë i entuziazmuar, cicërimat që ka progress për Këshillin Politik. Ta duartrokisni këtë.

Do e firmos atë consensus menjëherë. E zëmë se palët nuk ranë dakord. Unë do shikoj nëse është në përputhje me kushtetutën, të njëanshme, kam në dorë ta kthej një herë. Në çdo rast me consensus, sepse këtu ka shumë. Në hapësirën kohore që Kodi do më lejojë me consensus apo jo, do shpall ditën e ardhshme të zgjedhjeve të përgjithshme, sepse të gjithë presin këtë, por edhe sado pak më legjitim një parlament se sa ky që është.

Nëse Kodi Zgjedhor nuk miratohet me konsesus, 0 çeljesh negociata me BE. Jo deri në zgjedhjet që vijnë por edhe pas zgjedhjeve që vijnë. Përgjegjësia do jetë e atyre që. Kush të dojë të hyjë në zgjedhje, kush të dojë le mos hyjë në zgjedhje.”- tha Meta.