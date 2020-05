Rama: Nga 1 qershori rihapet qarkullimi në të gjithe vendin, s’ka më zona të kuqe!

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se nga kjo e hënë do të rihapt qarkullimi në të gjithë vendit, e ndërsa ka bërë me dije se është gati plani për rimëkëmbjen ekonomike të vendit.

“Meqë jemi të Facebook, një përgjigje për kompetencat që FB im i mori shtetit, gabimisht mendoj që vendimet e mia ishin në fb, asgjë që unë kam postuar në FB s’ka qenë e marrë më parë në mënyrë zyrtare, faqja ime ka ndikuar për të përshpejtuar përhapjen e informacionit, meqë ato po ndryhsonin ditë pas dite. Shqipëria është një histori suksesi, do të bëjmë cmos që rikthimi në normalitet të mos na kthehet në një boomerang, por normalizimi do të vazhdojë, do të hapim kopshtet dhe cerdhet, kufijtë tokësorë, makina në të gjithë vendin, edhe plazhet. Por asnjë subjekt privat përvec hotele, nuk do vendos çadra në rërë.

Kjo do të jetë java e fundit me zonat me ngjyra dhe kjo fundjave do të jetë e fundit me ndalim kufiri përtej zonës së kuqe, detajet të premtet kur të dalë urdhri nga autoritet. Ju falenderoj për gjithçka dhatë dhe bëni kujdes kur gjithçka varet nga secili prej jush, do të vazhdojmë pumën dhe do të prezantojmë shumë shpejt planin e rimëkëmbjes ekonomike, që po merr formë ku do të dalim më të fortë nga kjo vuajtje, do të investohemi me të gjitha energjitë tona, nga fillimi i qershorit do të hapen kantierët e rindërtimit dhe deri në fund të vitit të gjithë të prekurit nga tërmeti do të futen në shtëpitë e tyre.

Do të bëjmë një plan investimesh që do të krijojë mundësi të reja, do të zgjerojë frymarrjen e organizmit të këtij vendi. Si sot viti do e kuptojmë që ne do të bëhemi më të fortë dhe më të mirë. Janë 64 mijë 964 individë që kanë marrë pagat e luftë 19664 të tjerë që kanë marrë 400 mijë lekët e paketës së zgjedhuar! Janë shqyrtuar mijëra raste që nuk i kanë marrë lekët për shkak të bizneseve, edhe do të kenë lekët”, tha Rama.